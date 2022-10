Sfilata di moda a sostegno della Caritas

Singolare ma non nuova iniziativa quella di oggi alle 18 al Terminal Crociere della Spezia dove si terrà “Quando la moda incontra la città”. Si tratta di una sfilata di moda organizzata dal Lions club degli Ulivi in collaborazione con la Caritas diocesana. Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno della comunità “La casa sulla roccia”. Già nei giorni scorsi tutti i posti disponibili per assistere alla sfilata erano stati prenotati.

