Thubron, i suoi ottant’anni sull’Amur e quell’ufficiale Kgb che gli disse: “Molto poetico, potrebbe pubblicarlo”

Un viaggio in solitaria lungo il fiume Amur, a piedi, in treno, a cavallo, su chiatte, con l’autostop, in autobus. Dalla sorgente in Mongolia allo sbocco nel Pacifico, percorrendo le oltre mille miglia di fiume che segnano il confine tra Russia e Cina. Questo ha fatto per i suoi ottant’anni Colin Thubron (Londra, 1939), maestro della scrittura di viaggio. Un’esperienza che l’autore ha raccontato ieri mattina a Lerici, assieme a libro che ne ha tratto, Tra Russia e Cina. Lungo il fiume Amur (Ponte alle Grazie), all’evento inaugurale del Premio Chatwin – Camminando per il mondo 2022. Introdotto dal sindaco Leonardo Paoletti e dall’ideatrice del Premio Luciana Damiano, Thubron ha conversato con Stefano Brambilla, firma del Touring Club. Letture del testo a cura di Egildo Simeone.

“La mia prima fascinazione, come per tanti inglesi, a causa dell’Impero – ha esordito Thubron, interprete Grazia Cantoni -, viene dal mondo arabo, in particolare la Siria, Damasco. Non ero affascinato tanto dalla parte desertica, quanto da quella urbana. Successivamente sono stato attratto dalla Russia e dalla Cina, in particolare perché si cresceva avendo paura di questi Paesi, che erano ancora l’Unione sovietica e la Cina sconosciuta. Per me era quindi importante conoscerli indipendentemente da ciò che poteva emergere dalle notizie, dai media. E volevo anche entrare in contatto con Paesi che stavano vivendo delle sfide: quello che portavo a casa nella mia scrittura era segno di sfide politiche e cambiamenti”. Quindi, ha spiegato al numeroso pubblico raccoltosi in sala consiliare, “dato il mio interesse per Cina e Russia, non potevo non considerare come meta di viaggio il fiume che ne costituisce il confine per oltre mille miglia, un fiume dove i due Paesi si incontrano e scontrano”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com