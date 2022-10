Un caparbio Arenzano, in doppia inferiorità numerica, porta casa un punto che vale come una vittoria

Arenzano. L’Arenzano, rimasto in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Rampini e Pellicciari (entrambi per doppia ammonizione) lotta sino al 95° contro il Taggia, ben messo in campo ed autore di una prestazione di spessore, portando a casa un pareggio (1-1), che ha il sapore di una vittoria.

“L’approccio alla partita non è stato ottimale, anche se nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità e gli spazi su ripartenze importanti, per fare male all’avversario, poi il Taggia è andato in vantaggio – esordisce mister Alberto Corradi – nella seconda frazione di gioco abbiamo sostituito qualche giocatore e cambiato qualcosa sulle uscite, su come andare ia prendere i giocatori in possesso di palla e per 20/25 minuti ci siamo espressi molto bene, riprendendo in mano la partita, con il pareggio di Baroni, avendo la sensazione di poter segnare di nuovo, ma poi il Taggia è uscito fuori ed ha avuti alcune occasioni. Miceli e compagni sono una squadra organizzata, ben allenata, con giocatori di qualità, tra le mura amiche è la compagine che ci ha messo più in difficoltà.

