Val d’Aveto: “Cavalli selvaggi, evitiamo speculazioni”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Stiamo seguendo con attenzione la vicenda dei cavalli dell’Aveto e vogliamo rassicurare i tanti che mi hanno scritto preoccupati: la situazione è sotto controllo, i cavalli sono stati recintati in sicurezza in una zona erbosa nel comune di Borzonasca, con acqua e fieno in abbondanza come concordato con tutti i soggetti interessati. Sono anche presidiati costantemente. Maltrattare i cavalli, portarli al macello o sfruttarli non è nella volontà di nessuno tanto meno la mia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla vicenda dei sette cavalli dell’Aveto che ora si trovano in un recinto nei pressi del lago di Giacopiane.

