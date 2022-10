Imperia. Un fine settimana tutto imperiese per Nicola Savino, il presentatore e voce storica di Radio DeeJay, che ha postato sul suo profilo Instagram immagini a Imperia Porto Maurizio e a Sanremo sulla pista ciclabile.

«23 ottobre 2022 ultimo bagno! Imperia bella bella bella che non credevo!» scrive Savino in una delle immagini in cui si trova in mare a Porto Maurizio e fra gli scorci del centro storico.

