A Palazzo Nervi la presentazione del libro “Senza Ndrangheta, analisi e riflessioni intorno ad un obiettivo possibile”

Savona. “Senza Ndrangheta, analisi e riflessioni intorno ad un obiettivo possibile” è il titolo del libro di Pasquale Romeo e Franco Musolino, edito da Pellegrini Editore Cosenza, che verrà presentato giovedì 27 ottobre alle 17 presso la sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Nervi in via Sormano 12 a Savona.

Pasquale Romeo, psichiatra, psicoterapeuta,docente universitario, giudice minorile, criminologo. È responsabile nazionale per la disciplina psichiatrica del gruppo di ricerca dell’ università di Siena di medicina legale. Direttore sanitario presso cliniche psichiatriche. Autore e coautore di numerosi libri e articoli. La prefazione è a cura del dottor Roberto Di Bella attuale presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, già di Reggio Calabria per diversi anni, con post-fazione del dottor Ugo Taucer, prefetto.

