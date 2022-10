Alassio, stanziati altri 70mila euro per la pulizia dei rii

Alassio. “Prosegue l’attività di pulizia dei rii cittadini – annuncia Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – Stamani infatti la giunta comunale ha approvato all’unanimità lo stanziamento di oltre settantamila euro per la manutenzione e il ripristino della sezione di regolare deflusso degli alvei di sei corsi d’acqua: Rio Gonghe, Rio Palmero in zona Cavia, Rio San Giuliano, Rio Brachetto, Rio Gonghe–Caudi e Rio Castello”.

“In particolare – aggiunge Invernizzi – Rio Gonghe, che scorre nel centro cittadino, nei pressi dell’intersezione Via Leonardo da Vinci, cessa il suo sviluppo a cielo aperto e diviene tombinato sino allo sfocio a mare. Proprio a cominciare da questo tratto tombinato, l’alveo del rio, risulta parzialmente otturato dalla presenza di detriti accumulatisi con il passare del tempo, uno status che oltre a causare attualmente ristagni d’acqua, potrebbe essere causa di intasamento della sezione di deflusso in caso di abbondanti precipitazioni meteoriche. Si rende quindi necessario procedere al ripristino della libera sezione dell’alveo al fine di evitare fenomeni di intasamento con conseguente pericolo per la pubblica incolumità degli abitanti dell’area”.

