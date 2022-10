“Basta fumi dalle navi”, Pd aderisce al corteo

“Il problema dell’inquinamento delle navi da crociera deve essere risolto, rappresenta un grave pericolo per la salute dei cittadini. L’Amministrazione comunale nonostante le diverse sollecitazioni, compreso un ordine del giorno presentato dalle forze di opposizione in Consiglio Comunale che è stato respinto all’unanimità dalla maggioranza, latita e si nasconde dietro a deboli scuse.

Chiediamo che le navi che attraccano al nostro porto seguano regole che tutelino la salute dei cittadini e l’ ambiente: uso di carburanti meno inquinanti e adeguati controlli sul loro effettivo utilizzo, una regolamentazione degli arrivi delle navi.

Per questo motivo il Partito Democratico della Spezia aderirà al corteo del 26 ottobre “BASTA FUMI DALLE NAVI” organizzato dalla Rete Ambiente e Altro Turismo”.



Coordinamento provinciale PD La Spezia

L’articolo Un mondo di fiori e kokedama, la scommessa di Sabrina e “Bohéme boutique” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com