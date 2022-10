Bordighera, una mensilità della Giunta Comunale per valorizzare i Giardini Levratto

Bordighera. Una mensilità del fondo della Giunta Comunale è stata devoluta a sostegno della valorizzazione dei Giardini Levratto, in paese alto. L’Amministrazione Ingenito conferma così il proprio appoggio all’iniziativa, promossa dall’associazione A Pria Presiuza in collaborazione con l’assessore Melina Rodà ed alcuni residenti. In particolare, con il contributo verranno acquistate nuove essenze aromatiche e sarà garantita l’apertura e la chiusura ad orari regolari del giardino. Lo spazio verde sarà curato nel tempo dall’Ufficio Giardini di Palazzo Garnier e da volontari e ospiti del Centro Sociale Bordigotto, che ha accolto con grande favore il progetto.

