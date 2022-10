Buon avvio per il Park Tennis Genova in A1 Maschile: 4-2 allo Sporting Sassuolo

Genova. Il Park Tennis Genova conquista i primi tre punti nel campionato a squadre di serie A1 Maschile. Nell’esordio interno, sui campi di via Zara alla presenza di un pubblico numeroso, la squadra di capitan Tommaso Sanna sconfigge lo Sporting Club Sassuolo con il punteggio di 4-2. I punti gialloblù sono firmati da Coppejans, Sorrentino e Mager nei singolari e dal doppio Giannessi-Sorrentino.

Tutto facile nel singolare per Kimmer Coppejans. Il ventottenne belga porta rapidamente a termine la sfida contro Federico Marchetti in un’ora e 13 minuti con il punteggio di 6/3 6/1. Più sofferta l’affermazione del compagno di squadra Luigi Sorrentino che va sotto 5/7 contro Federico Bondioli ma poi si riscatta con la vittoria dei successivi 2 set con il punteggio di 6/3 6/4 al termine di 2 ore e 12 minuti di gioco. Il punto del 3-0 lo mette a segno Gianluca Mager. Dopo aver fatto suo il primo set (6/3), il sanremese suda le proverbiali sette camicie per regolare Enrico Dalla Valle al tie break 7/6 (7/3). Sassuolo accorcia e trova il 3/1 grazie a Mattia Ricci.

