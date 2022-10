Rapallo. Il Rapallo Ruentes, squadra militante nel campionato calcistico regionale dilettantistico di Eccellenza, solleva dal proprio incarico l’allenatore Andrea Di Somma.

Alla base delle decisione – come riportato sul sito a tema “Dilettantissimo” – vi sarebbe una situazione economica legata al risanamento delle casse societarie; in difficoltà per passate vicissitudini e costretta, suo malgrado, a svincolate forzatamente anche alcuni giocatori.

