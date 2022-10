Cavalli selvaggi, sul caso anche Michela Vittoria Brambilla: “Vanno liberati”

Genova. Michela Vittoria Brambilla, “l’angelo custode dei cavalli”, deputata e presidente fondatrice della Lega Italiana per la Difesa degli Animali, interviene ancora una volta per salvare i cavalli selvaggi dell’Aveto. Già altre volte era intervenuta per salvarli, come nel 2015 quando con un blitz liberò altri cavalli che anche in quell’occasione erano stati rinchiusi in un recinto. Lo scrive l’associazione ambientalista Meta Parma.

“Ora è successo di nuovo, sono stati catturati sette cavalli e rinchiusi in un recinto per la deportazione, e la Brambilla è accorsa in loro aiuto insieme a tutti i volontari e associazioni animaliste”, dicono gli animalisti.

» leggi tutto su www.genova24.it