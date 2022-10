Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

La festa di Halloween, prevista per lunedì 31 ottobre a partire dalle 15.30, cambia location e si trasferisce in piazza Fenice con giochi, truccabimbi e attività per i più piccoli e le loro famiglie. L’evento è organizzato dal Centro Famiglia Tigullio e dal Sentiero di Arianna, con la collaborazione del comune di Chiavari.

