Le previsioni meteo non sono favorevoli, ma col meteo non si sa mai: non è certo una scienza esatta come l’astronomia. Se ci fosse uno sprazzo fra le nubi, domani, martedì 25 ottobre, sarà possibile vedere una eclisse parziale di Sole. L’inizio è fissato alle 11:21:07, la fase massima dell’eclisse: 12:16:07 e la fine alle 13:12.29. Come detto, l’eclisse non sarà totale in nessun luogo della Terra, dato che il cono d’ombra totale passerà sopra il polo Nord: non essendo totale non vedremo scendere di colpo la notte, ma certamente potremo apprezzare una significativa diminuzione della luce solare. Per percepire l’inizio dell’eclissi senza guardare direttamente il Sole si possono adottare alcuni accorgimenti: per esempio prendere un punto di riferimento, come un edificio, e guardarlo a intervalli regolari dall’inizio dell’eclissi per fare caso ai cambiamenti di illuminazione. In Italia Il massimo di copertura si vedrà dalla città di Belluno con un disco solare coperto per il 30%, il minimo invece a Palermo con un disco coperto per il 22%.

L’articolo Domani eclissi solare visibile da tutta Italia. Inizio, fase massima ed epilogo proviene da Citta della Spezia.

