Lavagna: Maria Paola Serbandini, punto di riferimento dell’Anpi

Da Matteo Brugnoli, presidente Anpi Lavagna

La presente per informare che in data sabato 15 ottobre c.m., il direttivo di sezione ha ratificato le dimissioni presentate dalla co-vicepresidente e componente della segreteria Maria Paola Serbandini che, per motivi familiari e di salute, è costretta a lasciare l’incarico.

Ringrazio Maria Paola per il proficuo e fondamentale lavoro svolto in tutti questi anni, prima con il ruolo di vicepresidente vicario e poi da presidente pro tempore, dopo la scomparsa del compianto Partigiano Giovanni Deiana “Gancio”.

Maria Paola resterà, da iscritta, un punto di riferimento per il direttivo che, anche a seguito delle sue dimissioni, si riorganizza al proprio interno. Riunitosi in data sabato 15 ottobre, ha eletto all’unanimità dei presenti: Franco Fazio vicepresidente vicario.

