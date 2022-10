Lavori in via Astengo a Savona, la protesta di un’ambulante: “Spostamento improvviso, perdita del 40% degli incassi”

Savona. “In un momento sociale e particolarmente delicato una piccola ditta deve subire l’ennesima perdita economica e d’immagine“. Protesta di un’ambulante del mercato settimanale di Savona questa mattina tra i banchi di corso Italia che, in seguito a uno spostamento temporaneo comunicato “in ritardo”, ha deciso di non montare il suo banco.

“Mi hanno avvisata lunedì alle 17.30 e non sono riuscita ad avvisare i clienti. Ogni spostamento è un danno per noi”. E’ questa la motivazione che ha spinto Giulia Gulli, 68 anni e dietro il banco da quanto ne aveva 4, a manifestare il proprio dissenso per il ritardo nella comunicazione.

