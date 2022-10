Lettere/ “‘Santa’ Comune green, ma che significa’

Da Marco Marchi

Il sindaco di Santa e la sua amministrazione spesso e volentieri citano un susseguirsi di progetti ed iniziative per rafforzare la tesi di una ” Santa green.” Perfetto se ci confrontassimo sulla dicitura green. Sono green gli alberi di c.so Matteotti che sono altezza uomo? Sono green gli alberi di p.zza S.Siro tagliati a metà? Sono green i più di duecento pullman turistici che transitano per il centro città contati in solo due mesi? È green il distributore di benzina a S. Bernardo chiuso ed abbandonato da due anni? Sono green i giardini a mare abbandonati dopo le incursioni dei cinghiali? Sono green le continue costruzioni nuove sorte ultimamente in collina? È green il mancato controllo? È green il posteggio senza regolamentazione di carico e scarico dei corrieri in pieno centro che paralizzano il traffico? È green il passaggio del camion container della spazzatura che passa a mezzogiorno il venerdì giorno di mercato che spesso si blocca davanti al comune per traffico disordinato ? È green il fatto che in città non si vedono in giro gli amministratori comunali?

