Ligorna, Cericola e Gerbino fanno doppietta con il Vado: “Vittoria importante contro una squadra forte”

Vado Ligure. Blitz esterno di peso per il Ligorna di mister Roselli, capace di espugnare lo Stadio Chittolina contro il Vado di Mister Didu e di agguantare così il quarto posto nel Girone A di Serie D. Sfida che i biancoblù sono stati capaci di indirizzare fin dai primi minuti, trovando il vantaggio con Cericola. Di lì partita senza esclusione di colpi e caratterizzata da tre espulsioni a danno dei rossoblù tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo tempo. Al 70′ la rete di Gerbino, il quale mette in ghiaccio la sfida.

Due doppiette per i gli ospiti, da parte di Cericola e Gerbino. È proprio l’attaccante biancoblù a siglare la prima marcatura, quando al 7′ si invola dalla sinistra, entra in area e scarica il tiro che vale l’1-0. Cinque giri di lancetta più tardi è Capra a ristabilire la parità con una conclusione da fuori che supera Atzori. Ancora Ligorna al 19′, quando Gerbino deposita in rete il pallone con una botta dal limite dell’area che fa saltare in piedi la panchina genovese. Ancora Cericola al 34′, sempre dal limite dell’area, per la rete dell’1-3. Al 40′ la prima espulsione di giornata per i rossoblù, con Castelletto che deve lasciare anzitempo la partita.

