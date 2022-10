Nel ponte dei Santi torna l’estate con l’anticiclone di Halloween: sarà la prima “novembrata” della storia

Liguria. L’autunno 2022 continua ad essere anomalo. E se dopo l’allerta gialla per temporali dello scorso weekend qualcuno pensava che fossimo entrati ufficialmente nella mezza stagione, si è sbagliato di grosso. Nel ponte dei Santi, infatti, ci sarà quella che gli esperti hanno definito la “novembrata” e sarà la prima della storia.

Le temperature continueranno ad essere superiori alla media, fino a 8 gradi in più, raggiungendo picchi di 26° o 27° in tutto lo Stivale (oltre 30° C sulle zone interne delle isole maggiori), queste le stime de ilMeteo.it.

