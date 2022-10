Pallacanestro, il Basket Club Ospedaletti perde ancora

Il Basket Club Ospedaletti perde anche la terza ma migliora. Le percentuali non aiutano gli Orange, che lottano con la consueta garra ma non riescono pur tirando con chimica a vincere una partita contro una squadra che ha giocatori forti. Partita sempre in bilico ma i levantini alla fine la spuntano.

«Miglioramenti notevoli – afferma il coach Lupi – Ma ancora ci penalizzano le brutte percentuali, lavoriamo e non preoccupiamoci per questa falsa partenza, la difesa è da manuale , ed è già un punto di partenza, complimenti agli avversari».

Valpetronio – Basket Club Ospedaletti 61 – 50

21/16 11/10 11/11 18/13

Bco Colombo 24 Paganini 12 Rudian 7 Ferraris 3 Formica 2 Caridi 2 Iezzone, Moraglia, Romani , Oggero ,

All.Andre Lupi

Ass.Aldo Cotterchio

» leggi tutto su www.riviera24.it