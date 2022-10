Savona. Il Tar ha bocciato il ricorso presentato da Sat-Iren nell’ambito della gara per l’aggiudicazione del 49% delle quote di Sea-s Srl per la gestione del nuovo sistema di raccolta differenziata. E’ arrivata così la decisione del Tar che si era riunito in udienza il 7 ottobre.

Secondo le prime informazioni il Tar avrebbe giudicato il ricorso infondato e inammissibile.

