Riparte domani, martedì 25 ottobre, organizzato dalla federazione spezzina del Partito comunista italiano, il progetto di ripetizioni e aiuto nel recupero delle materie per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. Le lezioni, gratuite, si terranno il martedì (16.30-18.30) e il venerdì (15.00-17.00) alla sede della Federazione Pci in Via Cisa Sud 105, a Santo Stefano di Magra, con insegnanti e persone laureate e qualificate. “In caso di difficoltà circa le date e gli orari previsti contattateci. Per informazioni e partecipazione potete scriverci sulle nostre pagine social, all’email ilpciliguria@gmail.com oppure contattarci ai numeri 3294867407 e 38033206162”, informano dal Pci.

L’articolo Ripartono le ripetizioni scolastiche gratuite dalla sede del Partito comunista proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com