Rubano smartphone in un negozio, rintracciati e denunciati

Nel tardo pomeriggio di domenica, la dipendente di un esercizio commerciale del centro città ha allertato la Sala Operativa della Questura per il furto del proprio telefono cellulare.

Gli operatori della Squadra Volante giunti sul posto, hanno subito visionato le telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale, vedendo che poco prima, all’interno del negozio, un uomo aveva distratto la commessa prendendo in mano dei capi di abbigliamento mentre un altro individuo era andato dietro il bancone prendendo il telefono cellulare, senza che la proprietaria potesse rendersene conto.

Nel corso della perlustrazione cittadina, successiva alle prime segnalazioni, la Volante di zona ha individuato presso Piazza Brin, due uomini corrispondenti alle descrizioni fornite. I due cittadini, algerini irregolari, hanno consegnato spontaneamente al personale di polizia un telefono cellulare che è stato poi riconosciuto dalla dipendente dell’esercizio commerciale come suo.

Accompagnati presso gli uffici della Squadra Volante, sono stati sottoposti a perquisizione che ha permesso di rinvenire la scheda telefonica dell’apparecchio cellulare occultata nel cavo orale di uno dei due uomini.

Al termine degli accertamenti di rito, i due sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di furto. La loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti conseguenti.

