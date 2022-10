Sampdoria, finalmente i primi tre punti. Stankovic: “Ragazzi fantastici, la voglia, il sacrificio e la fortuna ci hanno premiato”

Cremona. Undici giornate aspettando il primo hurrà. Lo hanno atteso per circa tre mesi i tifosi blucerchiati, un urlo liberatorio che, per il momento, è riuscito a far passare in secondo piano persino le voci inerenti al passaggio di proprietà e le difficoltà finanziarie di un club certamente in affanno, ma mai come in questo momento in sintonia con i propri supporter.

Un settore ospiti strabordante è stata infatti l’insidia con cui si è trovato a fare i conti Dessers (attaccante della Cremonese ipnotizzato dal para-rigori Audero), una presenza trasformatasi in quel “qualcosa in più” che ha trascinato la Sampdoria verso la conquista di una vittoria fondamentale contro i biancolilla guidati da Massimiliano Alvini.

