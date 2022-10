Savona, l’associazione Tovini piange la morte di padre Paolo Gamba

Savona. Giovedì 20 ottobre, presso la Residenza dei Gesuiti di Gallarate, è morto padre Paolo Gamba. Aveva 98 anni.

Era nato il 22 aprile 1924 ed entrò nella Compagnia di Gesù il 7 dicembre 1943. Fu compagno di noviziato del cardinal Martini. Laureato in filosofia e lettere classiche insegnò latino e greco a Napoli, Torino e a Cuglieri in Sardegna. Nonostante la sua grande cultura condusse una vita umile e semplice e si donò interamente all’amore verso il prossimo, soprattutto per i giovani. Altissimo esempio di vita cristiana, operò anche a Piacenza e Cuneo.

