Diano Marina. Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente tra una moto e una macchina avvenuto stamane in via Cesare Battisti a Diano Marina. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un trentenne.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con l’automedica e un equipaggio della Croce Rossa di Diano Marina. Allertato l’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga.

Seguiranno aggiornamenti.

» leggi tutto su www.riviera24.it