Un mondo di fiori e kokedama, la scommessa di Sabrina e “Bohéme boutique”

“A fare la differenza in un bouquet è la mano che c’è dietro”. E’ il pensiero di Sabrina Cappucci che ha fatto una scommessa con se stessa: aprire un negozio di fiori in città. La sua attività si chiama “Bohéme boutique”, ha inaugurato circa un mese fa ed è in Via San Cipriano, Sabrina e il suo negozio mantengono una tradizione, prima di lei infatti si sono alternate altre storiche attività di quel settore che con il tempo si sono spostate oppure hanno lasciato il testimone. Una scelta non banale se rapportata ad altre zone della città dove si concentra sempre di più la caratteristica della cultura del cibo e della “mangiatoia”.

Sabrina è una cascata di riccioli neri e uno sguardo intenso color nocciola, ma è anche una giovane donna che racconta un po’ della sua storia a Città della Spezia. Il suo negozio profuma di buono e culla i visitatori con note avvolgenti, colori in perfetto equilibrio tra loro, tanti curiosi boccioli e piante già cresciute. La prima regola è mettere a proprio agio chiunque entri dalla soglia. Sabrina accoglie tutti con un sorriso brillane e materno. Oggi è una fioraia ma lavora nel settore già da qualche anno. Dopo un’esperienza da dipendente ha deciso di “fare il salto” e aprire un’attività tutta sua in momento davvero particolare: il rincaro dei prezzi, la coda del Covid.

