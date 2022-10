Varazze. Un concerto che ha emozionato tutti. Per la tematica. Per la bravura dei musicisti. Per la partecipazione. Cinquecento i ragazzi che hanno gremito il Palazzetto dello Sport.

Un’idea del Rotary Riviera del Beigua in vista della Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

L’associazione ha pensato ai ragazzi per farli riflettere su un tema così profondo e importante: sconfiggere le malattie. Domani sarà la Giornata Mondiale contro la Poliomielite.

