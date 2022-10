Ad Albenga un immobile confiscato alla criminalità organizzata, è stato sgomberato con la forza

Albenga. Nella mattinata odierna, nel comune di Albenga, è stato eseguito lo sgombero forzoso degli occupanti di un immobile adibito ad abitazione, confiscato – in via definitiva – alla criminalità organizzata.

Le attività hanno tenuto impegnato il personale della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri, dei vigili del fuoco, del servizio 118 oltre che del Comune di Albenga e sono state disposte in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia e, successivamente, pianificate in una seduta dedicata del Nucleo di supporto all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, operante presso questa Prefettura.

