Atletica, Celle Ligure entra nel top Circuito Euromeetings 2023

Celle Ligure. Si è svolta nei giorni scorsi a Tallinn (Estonia) la Conferenza Annuale della European Athletics, l’organizzazione che coordina il lavoro delle Federazioni Nazionali e sovrintende alla gestione delle attività nel nostro continente.

Presente anche la Delegazione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa di Celle Ligure, rappresentato in questa occasione dal Direttore organizzativo dell’evento Giorgio Ferrando, presente in veste di Vice Presidente del Circuito Meeting “Europe Athletisme Promotion” (ad affiancare il Presidente EAP, l’elvetico Pablo Cassina, Direttore del Meeting Internazionale AtleticaGeneve).

Questa evento, abbinato anche alla cerimonia ufficiale per la consegna degli “Awards/Golden Tracks 2022” della EA per i migliori atleti del continente nel corso della stagione, ha rappresentato per Celle Ligure una ottima occasione per rafforzare significativi contatti nell’ambito internazionale, oltre che una opportunità per nuovi incontri utili a sviluppare ulteriori sinergie.

