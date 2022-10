Bastoni e Bonacorsi intervistati dagli studenti: “Pallone d’oro? Non faccio promesse…”

Tornano gli inviti allo stadio rivolti dallo Spezia Calcio alle scuole spezzine. Dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, da questa stagione il club riprende ad aprire le porte ai tifosi di domani. Che si rivelano, in verità, già tifosi di oggi. Si alzano tante braccia tra gli alunni e le alunne della 4^A e 4^D della primaria Don Mori quando gli si chiede quanti abbiano già messo piede all’interno dello stadio di Viale Fieschi.

Hanno tutti circa 9 anni e sono un vulcano di buonumore e curiosità. Dopo un giro dell’impianto sportivo e qualche foto sul rettangolo verde “benedetto” da un furioso scroscio di pioggia che spedisce tutti di corsa in tribuna, per loro il tour si è fermato in tribuna. Qui hanno scoperto il lavoro dei giornalisti, e di tutta la comunicazione che ruota attorno al calcio, per poi mettersi nei panni degli intervistatori in prima persona.

