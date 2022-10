Colpo assestato al cranio di un 28enne con un’arma bianca, una padella. E’ accaduto a Borzonasca in frazione Belpiano, Protagonisti due immigrati. E’ successo alle 14 circa, Il paziente colpito è stato giudicato in un primo momento in codice rosso, poi derubricato in giallo. Sono intervenute l’automedixa Tango2, la Croce Verde di Carasco e la Croce Bianca di Mezzanego. Il paziente è stato trasferito all’ospedale di Lavagna con l’ecottero Drago dei Vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri.

