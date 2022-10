Calcio, Aurora. Adami rimprovera i suoi dopo la sconfitta di Loano: “Non tutti hanno dato il meglio di sé”

Loano. Se per i rossoblù è stata una bella domenica, per i valbormidesi si è trattata di una giornata storta. Perdere allo scadere fa sempre male, ma ciò che ha più infastidito mister Simone Adami non riguarda affatto il risultato, bensì ciò che ha visto in campo.

“Non abbiamo fatto una buona partita – incalza il tecnico gialloblù – lasciando il pallino del gioco alla San Francesco per gran parte del tempo, facendo molta fatica. Non voglio parlare delle assenze, nonostante ci siano, perché chi è a disposizione deve sempre dare il meglio di sé ed oggi non lo hanno fatto”.

