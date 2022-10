Enrico Letta ricorda i Fatti di Sarzana del 1921 in chiusura della dichiarazione di voto relativa al discorso programmatico del presidente del consiglio Giorgia Meloni alla Camera. “Fra tre giorni – ha concluso il suo intervento il segretario del Partito democratico – sarà il centenario di un avvenimento importante nella storia del nostro Paese, la Marcia su Roma. Noi quel giorno avremo la nostra direzione, che sancirà l’inizio del percorso costituente, e andremo di fronte al monumento per Matteotti. Ma rispetto a quell’evento, non voglio citare un avvenimento o persone legate ad esso. Voglio citare un’altra cosa, perché lei ha parlato molto di fare il proprio dovere e noi tutti qui vogliamo fare il nostro dovere. Voglio citare quello che successe l’anno prima della Marcia su Roma a Sarzana, città vicina a dove io sono nato e cresciuto. Nella città di Sarzana nel luglio del 1921 ci fu un tentativo di fare la Marcia su Sarzana prima della Marcia su Roma. Quella prova fu bloccata da due persone e dalla popolazione. Quelle due persone erano il capitano dei carabinieri, Guido Jurgens, e il sindaco, Pietro Terzi. Bloccarono le squadracce guidate da Amerigo Dumini, l’assassino di Matteotti. In loro memoria, e seguendo il loro esempio, io dico qui perché cito questi due nomi: perché queste due persone, un capitano dei carabinieri e un sindaco, poi morto in un campo di concentramento, fecero il proprio dovere; quello che altri non fecero per evitare la Marcia su Roma. In loro memoria e seguendo il loro esempio, fate il vostro dovere come governo, noi faremo il nostro dovere come opposizione, nell’interesse superiore dell’Italia, del nostro Paese”.

L’articolo Discorso Meloni alla Camera, Letta chiude citando i Fatti di Sarzana proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com