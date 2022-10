‘Game 4 value’, al via la seconda edizione della game jam dedicata agli studenti

Genova. Creare il concept di un videogioco a tema sostenibilità in modo innovativo e coinvolgente per i giovani e per i loro coetanei, con l’obiettivo di sviluppare e diffondere i progetti migliori. È il cuore di “Game 4 Value”, la Game Jam organizzata dalla Fondazione ANIA e riservata agli studenti delle scuole superiori che si svolgerà dal 24 al 26 novembre.

La Fondazione Ania è emanazione del settore assicurativo italiano. Nata nel 2004, ha come obiettivo principale l’informazione sulla prevenzione dai rischi, la promozione della sicurezza e la protezione dei cittadini e delle imprese. La Game Jam è una competizione innovativa, in cui i partecipanti si sfidano per creare un videogioco partendo da un’idea.

