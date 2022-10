Giorgia Meloni presenta alla Camera gli obiettivi del governo: “Presidenzialismo, patto fiscale e protagonismo nel Mediteraneo”

Liguria. Un discorso atteso in cui sono stati elencati tutti gli obiettivi del prossimo governo e le priorità politiche e amministrative dell’esecutivo. Un discorso ampio, che ha abbracciato tutti i temi in discussione in questi giorni, e che ha messo sul tavolo i temi che con ogni probabilità segneranno i prossimi mesi del dibattito pubblico politico. La neo premier Giorgia Meloni questa mattina ha parlato alla Camera dei Deputati prima del consueto voto di fiducia.

Il contesto economico è grave, e Giorgia Meloni è partita proprio dai dati di previsione che hanno già visto per il 2023 l’inizio di una fase recessiva per il nostro paese. “Italia, la nave più bella del mondo, una imbarcazione solida a cui nessuna meta è preclusa – ha detto – Agli investitori diciamo che l’Italia è un paese su cui scommettere, la strada per ridurre il debito non è l’austerità ma la crescita duratura, e siamo aperti agli investimenti esteri, tutelando gli interessi nazionali. In questo contesto di inserisce il Pnrr, un’opportunità straordinaria da sfruttare al meglio, senza ritardi e senza sprechi, ottimizzando i costi anche alla luce di rincari dei prezzi. Bisogna affrontare questo con pragmatismo, senza un approccio ideologico”.

