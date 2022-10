Gronda, Toti: “Da Salvini mi aspetto il via libera a giorni”. Anche Confindustria va in pressing

Genova. “Credo che il ponte sullo Stretto sia stato rinviato troppo a lungo, come anche la Gronda di Genova, di cui mi aspetto che il ministro Salvini firmi il via libera nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni“. Così, a poche ore dal primo voto di fiducia alla Camera, il presidente Giovanni Toti va in pressing sul governo Meloni e in particolare sul leader leghista che già nelle prime dichiarazioni aveva fissato il raddoppio dell’autostrada genovese tra le sue priorità.

E il presidente di Confindustria Genova Umberto Risso, intervenuto a margine degli Innovation Days ai Magazzini del Cotone, gli fa eco con un’attestazione di fiducia a Salvini che suona come un invito: “Via libera a giorni? Sì: forse, sia per la diversa composizione del governo, sia per le persone che adesso si occuperanno delle infrastrutture, credo che finalmente anche questa opera fondamentale per contribuire ad abbattere il nostro isolamento possa partire. L’altra è la diga, sembra che siamo ben avviati”.

» leggi tutto su www.genova24.it