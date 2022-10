In Liguria dopo la pandemia riprende la collaborazione tra Regione e Lions per la consegna dei “barattorli dell’emergenza”

Liguria. Riprende a pieno regime dopo gli anni della pandemia la collaborazione tra Regione Liguria e i distretti Lions della Liguria per la promozione e la diffusione del progetto “Il barattolo dell’emergenza” finalizzato alla distribuzione a soggetti anziani, fragili o disabili di un barattolo giallo, da tenere sempre in frigorifero (o in un altro luogo immediatamente individuabile), contenente una scheda con tutte le informazioni di base indispensabili ai soccorritori in caso di emergenza.

Si tratta di informazioni di tipo sanitario, come ad esempio quali farmaci vengono assunti, ma anche sociosanitario, come ad esempio numeri telefonici di riferimento, eventuali animali domestici, particolarmente importanti soprattutto in caso di situazioni di emergenza che richiedano l’intervento dei soccorsi. Il personale medico potrà così recuperare facilmente il barattolo e consegnarlo anche in ospedale, qualora la persona soccorsa non ricordi alcune informazioni o non sia in grado di comunicarle.

