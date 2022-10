La colazione elemento centrale dell’offerta ed il mercato dei prossimi mesi: albergatori e studenti a Loano per il “Breakfast Campus”

Loano. Oltre sessanta aziende, diverse classi dell’istituto alberghiero di Alassio ed un centinaio di operatori del settore hanno partecipato oggi (e parteciperanno anche domani) al “Breakfast Campus” in programma al Loano 2 Village di Loano il 25 e 26 ottobre.

La due giorni è stata organizzata dall’Unione Provinciale Albergatori di Savona insieme con l’Ebit, l’Ente Bilaterale per l’Industria Turisica e si propone, come spiega ai microfoni di IVG.it il direttore di UpaSv Carlo Scrivano, di “dare uno sguardo a quello che sarà il futuro, sia dal punto di vista dei trend per la colazione, oggi sempre più elemento centrale dell’offerta turistica, sia dal punto di vista dei costi. Il caro bollette e l’aumento dei prezzi delle materie prime, infatti, incidono sui costi dell’offerta proposta dagli albergatori”.

» leggi tutto su www.ivg.it