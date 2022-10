Lavagna: il Comune presenta la 10 kilometri Tigullio Run

Questa mattina presso la sala consigliare del comune di Lavagna si è svolta la presentazione della gara podistica stamattina della gara podistica Uisp – Family Run, che si terrà il prossimo 1 novembre. Una 10 kilometri lungo le rive del fiume Entella(percorso al 90% su strada pedonale e ciclabile) con partenza dal comune di Chiavari e arrivo nel comune di Lavagna, passando attraverso i comuni di Carasco e di Cogorno.

Ha introdotto l’evento il consigliere comunale lavagnese Carlo Romanengo: “E’ un esempio nato dall’intraprendenza di maratoneti e outdoor, che hanno voluto mettersi insieme per un momento sportivo e amatoriale al contempo; siamo onoratissimi di avere ottenuto l’arrivo nel nostro territorio – dichiara Romanengo -. Ringrazio le associazioni sportive che hanno organizzato la gara, spero nel bel tempo e nella partecipazione di bambine e famiglie. Anche nell’ottica di Tigullio Capitale Europea dello Sport 2023 potremmo pensare a una maratona: l’obiettivo principale è aumentare la percentuale di chi fa sport, ma organizzare anche un evento eclatante sarebbe un bello spot!”

Il progetto, che è al di là di una giornata sportiva, costituisce una bozza iniziale che unisce quattro comuni e mette in condizioni di allargare il percorso su Chiavari coinvolgendo in futuro la zona della Fara e proporre una mezza maratona. La 10 kilometri Tigullio Run è una idea per ripartire, nasce per valorizzare il nostro territorio,in particolare l’oasi dell’Entella, in un weekend, così da attirare anche l’attenzione dei turisti.

