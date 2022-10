Dalla Provincia della Spezia

È stato acceso e nelle prossime ore sarà regolarmente in funzione, il nuovo impianto di illuminazione nella galleria in località Monte Persico (Levanto) lungo la strada provinciale SP 566 DIR. L’opera, realizzata per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, sarà seguita da ulteriori lavori per la manutenzione della stessa galleria. Questo interventi proseguiranno sino a fine anno senza la chiusura della circolazione stradale.

