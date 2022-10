Lo spezzino Andrea Benedetto dona una scultura al museo di Marradi

Il 22 ottobre, presso la sede Centro Studi Campaniani ‘Enrico Consolini’, a Marradi (Fi), si è svolta la cerimonia di donazione, da parte dell’artista spezzino Andrea Benedetto, della scultura “La chiave della libertà” creata in dedica a Dino Campana per l’occasione del 90º anniversario della morte del poeta.

L’opera scultorea, realizzata in arte povera secondo il canone artistico sviluppato da Andrea Benedetto in oltre vent’anni di carriera, ha suscitato profonda ammirazione nei partecipanti. In particolare, la dott.ssa Mirna Gentilini, presidente del Centro Studi Campaniani, ha dichiarato di riconoscere “nel dualismo libertà e catena, cioè nell’atto dell’aprire e del chiudere, del legare e del liberare, un aspetto della poetica profonda di Dino Campana”.

