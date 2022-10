Navi da crociera e fumi. Rifondazione: “Saremo in corteo, serve specifica ordinanza per limitare l’inquinamento in banchina”

“Rifondazione comunista aderisce e sostiene il corteo ‘Sì al turismo, no all’inquinamento’ organizzato per la giornata di domani, mercoledì 26 ottobre con ritrovo in Piazza Mentana” è quanto dichiarano in un nota Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia Bene Comune e Luca Marchi, segretario provinciale di Rifondazione Comunista.

“Riteniamo assolutamente inaccettabile che una fonte inquinante di tale impatto sulla salute dei cittadini ed in particolare dei bambini, non sia ancora stata oggetto di alcuna attenzione da parte delle Autorità preposte – si legge nella nota -. In tal senso, ci rivolgiamo in primis all’Autorità Portuale e al Sindaco della Spezia che, lo ricordiamo, è la massima autorità sanitaria del territorio. Considerando che l’auspicata elettrificazione delle banchine portuali, per stessa recente ammissione del Presidente dell’Autorità Portuale, non potrà essere concretizzata prima dei prossimi quattro anni, è necessario che il sindaco intervenga immediatamente con specifica ordinanza volta ad imporre misure di mitigazione dell’inquinamento in banchina. Si tratta di una priorità assoluta per il nostro territorio, per la popolazione e per il futuro dei nostri figli. Nessuna guerra ideologica contro il comparto turistico, concludono gli esponenti di Rifondazione Comunista, ma tutela del nostro territorio, ovvero convivenza fra sviluppo economico e salute dei cittadini, evitando in tal modo che la nostra città sia oggetto di una procedura sanzionatoria di infrazione da parte della Commissione Europea”.

