Nuovo cantiere per il posizionamento della Fibra Ottica in Vico Costanzo: gli aggiornamenti

Imperia. Proseguono i lavori di posizionamento della fibra ottica Open Fiber nel comune di Imperia.

A partire dalle 8 di questa mattina fino alle ore 19 del 4 Novembre, Vico Costanzo nel centro di Oneglia potrà essere interessato dal cantiere di installazione dell’infrastruttura che comporterà, per garantire la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni, chiusure parziali o totali della via in base alle esigenze operative.

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà collocare la necessaria segnaletica stradale temporanea ai sensi delle norme in vigore e i divieti di sosta dovranno essere posizionati almeno quarantotto ore prima dell’inizio del divieto.

» leggi tutto su www.riviera24.it