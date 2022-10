Nuovo impianto di illuminazione nella Galleria Monte Persico. I lavori proseguono e non è prevista la chiusura al traffico

Entra in funzione il nuovo impianto di illuminazione della galleria a Monte Persico nel territorio comunale di Levanto, sulla Strada provinciale 566. A questi lavori ne seguiranno altri, di manutenzione, e stando a quanto riferito in una nota della Provincia della Spezia non è prevista la chiusura della circolazione stradale.

La nota dell’ente prosegue: “Si tratta delle opere per l’appalto della messa in sicurezza di tre gallerie lungo le strade di competenza della Provincia della Spezia. Il cantiere tecnicamente è iniziato contemporaneamente su tutti e tre i siti, ma con priorità per la galleria di Monte Persico dove le problematiche erano maggiori e in cui il settore tecnico della Provincia della Spezia aveva indicato un carattere di urgenza. Procedono quindi come previsto e nei tempi indicati dai bandi di gara, gli interventi per il rifacimento dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti”.

