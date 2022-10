Omicidio Clara Ceccarelli, Scapusi condannato all’ergastolo anche in appello ma per i giudici non ci fu premeditazione

Genova. E’ stato condannato all’ergastolo anche il appello per omicidio pluriaggravato Renato Scapusi, l’uomo di 59 anni che il 19 febbraio del 2021 anno aveva ucciso con numerose coltellate l’ex compagna Clara Ceccarelli nel suo negozio di pantofole in via Colombo, in pieno centro a Genova.

La sentenza di secondo grado è arrivata a nove mesi dal primo pronunciamento, ma se i giudici d’appello hanno confermato la pena massima hanno però escluso la premeditazione. L’omicidio sarebbe frutto di un raptus quindi e non pensato a freddo.

