Premio Chatwin 2022, i premiati del sabato dell’Astoria

Colin Thubron consegna il premio per il miglior libro di viaggio a Giammarco Sicuro per L’anno dell’alpaca – Viaggio intorno al mondo durante una pandemia

“Sono orgoglioso di ospitare un evento culturale così prestigioso, di livello qualitativo così elevato”. Ha esordito così il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, sabato mattina nella sala consiliare, aprendo l’edizione 2022 del Premio Chatwin – Camminando per il mondo, l’appuntamento con i viaggiatori e gli appassionati di narrativa, fotografia e letteratura di viaggio dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin. Molto partecipato, l’incontro del mattino ha ripercorso il viaggio di circa quattromila chilometri compiuto dallo scrittore inglese di fama mondiale Colin Thubron lungo il fiume Amur. Un viaggio, raccontato dall’autore in sala consiliare, mappa alla mano, diventato il libro Tra Russia e Cina, lungo il fiume Amur, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie e presentato in esclusiva al Premio Chatwin. Con dovizia di particolari di grande interesse, Thubron ha raccontato aneddoti, difficoltà, emozioni, testimonianze di vita di popoli con storie, lingue, religioni differenti che vivono lungo il fiume Amur, uno dei più grandi al mondo.

Condotto da Luciana Damiano, ideatrice e direttrice del Premio, e Stefano Brambilla, caporedattore del mensile Touring, nel pomeriggio il Premio Chatwin si è trasferito al Teatro Astoria. ‘Padrini’ dell’evento Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, e Maria Grazia Frijia, vicesindaca della Spezia e neodeputata, che hanno consegnato i Premi speciali a personalità di spicco del panorama culturale che legano la loro vita al viaggio.

