Processo Tirreno Power, l’azienda: “Dimostrati gli investimenti su efficientamento e sostenibilità”

Savona/Vado Ligure. “Oggi in aula a Savona nel processo Tirreno Power è intervenuto il professor Mauro Bini ordinario di finanza aziendale all’Università Bocconi. Il suo lavoro di analisi ha riguardato la conduzione economica e finanziaria di Tirreno Power. Bini ha messo in evidenza le lacune emerse nelle scorse udienze dalla ricostruzione del consulente dell’accusa. In particolare ha chiarito come mancasse in quel lavoro un elemento sostanziale dell’analisi, e cioè la comparazione con le altre imprese nel settore energetico, e ciò nonostante fosse esplicitamente richiesto dall’incarico ricevuto dallo stesso pubblico ministero”.

Lo afferma Tirreno Power in merito all’udienza di questa mattina nell’ambito del processo a carico dell’azienda per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

