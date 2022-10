Promozione e sviluppo turistico, Camera di commercio disponibile a fare da “cabina di regia” dopo i fallimenti di Dmo e Distretti

I numeri del turismo del primo anno di vera ripresa post Covid hanno superato ogni più rosea aspettativa. Superati di slancio quelli del 2019, quando il termine pandemia era sconosciuto ai più, non si può comunque dormire tra due guanciali. La crescita ha infatti riguardato tutto il Bel Paese, quasi indistintamente, a dimostrazione dell’appeal intramontabile dei paesaggi, della cultura e della gastronomia italiani. Un fenomeno tanto diffuso quanto incontrollato che affonda le radici nella voglia di viaggiare e di stare all’aria aperta di milioni e milioni di turisti provenienti da tutta Europa e non solo e che, come un’onda che arriva e lascia il segno, potrebbe anche invertire il suo corso e riprendersi buona parte di quello che ha dato. Per evitarlo, o comunque limitarlo il più possibile, la strada più sicura non può che essere quella di una promozione efficace e di uno sviluppo sempre più moderno dell’offerta turistica. Percorsi sui quali in provincia si va avanti a tentoni da troppo tempo.

Il Sistema turistico locale, che per una decina d’anni ha lavorato nell’interesse di una dozzina di Comuni sparsi nello Spezzino, ha chiuso i battenti a causa della legge Madia e di una cattiva pubblicità provocata dal fallimento della formula nelle altre province liguri. Al suo posto la governance avrebbe dovuto finire nelle mani di Distretti turistici agognati, concessi e mai davvero partiti o di una Dmo impostata con impiego di risorse e consulenze di primissimo piano. Alla fine, però, né il Golfo, né le valli, né le Cinque Terre o la Riviera si sono dotati di uno strumento che contribuisca a gestire la proposta turistica, i servizi e i flussi. Ognuno va per la sua strada, affidandosi ai propri guru, quando non ci si abbandona direttamente all’improvvisazione. Ma i numeri sono buoni e quindi tutti hanno ragione. Periodicamente, però, ritorna di attualità il tema della “cabina di regia”, del “fare sistema”. La periodicità si è allungata a dismisura, ma dietro alle percentuali di arrivi e presenze che lievitano a doppia cifra, la questione rimane.

