Pronto soccorso, scontro in Regione: medici pagati fino a 100 euro l’ora, esclusi gli infermieri

Genova. Via libera in Consiglio regionale all’aumento della tariffa fino a 100 euro lordi all’ora per le prestazioni aggiuntive del personale medico nei pronto soccorso, misura che servirà ad attenuare gli effetti della carenza di personale e ridurre il ricorso alle esternalizzazioni. È quanto previsto dall’articolo 5 del disegno di legge omnibus “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale” approvato oggi in aula con 18 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti.

“Si tratta di un’importante iniziativa – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – per rendere più appetibile il lavoro dei medici in attività presso i pronto soccorso liguri, professionisti che quotidianamente affrontano un lavoro molto impegnativo e particolarmente stressante. In questo modo cerchiamo anche di ovviare alla carenza di questi specialisti”.

